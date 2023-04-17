Şampiyon F. Bahçe

Fenerbahçe Alagöz Holding, Euroleague Kadınlar Finali'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek tarihinde ilk defa bu kupayı müzesine götürmeyi başardı. Çekya'nın başkenti Prag'ta bulunan Kralovka Arena'da oynanan karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun oynayan sarı-lacivertliler 9 yıl aranın ardından bu kupayı tekrar Türkiye'ye getirdi. 13 Nisan 2014 tarihinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Rusya'nın Ekaterinburg şehrinde oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, rakibini 69-58 mağlup ederek Türkiye'ye ilk defa bu kupayı getiren takım olma başarısı göstermişti.

DİĞER