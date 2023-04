F.Bahçe pes etmedi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Başakşehir'i son dakikalarda bulduğu gollerle mağlup etti. 30. dakikada Samet'in kaleci İrfan Can'a verdiği geri pas kısa kalınca araya giren Aleksic, İrfan Can'ı çalımlayarak topu boş ağlara yolladı: 1-0. 31'de ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Deniz'in sert vuruşunda İrfan Can son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.



KALEYİ ABLUKA ALTINA ALDILAR

İkinci yarıya 3 değişiklikle başlayan Fenerbahçe, istediği tehlikeli pozisyonları yaratmaya başladı. 67'de Emre Mor'un pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren İrfan Can, bomboş pozisyonda şutunu çekti ancak top yandan auta gitti. 87'de Başakşehir kontra atağında sol tarafta topu alan Szysz, arka tarafa ortaladı. Januzaj'ın gelişine çektiği şut üst direkten geri geldi. 88. dakikada Valencia'nın sol taraftan içeri çevirdiği top kale önünde boşta kaldı. Pedro'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 90+3'te yaşanan karambolde Pedro'nun çektiği şut savunmadan sekip tekrar önüne geldi. Brezilyalı yıldız sert bir şutla topu ağlara gönderdi ve maç bu golle sona erdi.



İLK 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları Ankaragücü maçına göre kadroda 2'si zorunlu 5 değişikliğe gitti. Osayi-Samuel'i sarı kart cezası, Zajc'ı ise sakatlığı sebebiyle oynatamayan Jesus ayrıca Alioski, İsmail ve Serdar'a da ilk 11'de şans vermedi. Bu isimlerin yerine Ferdi, Oosterwolde, Arao, Crespo ve İrfan Can ile maça başladı.



JESUS TEK FORVET ÇIKTI

Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus, bu sezon ilk kez bir maça tek forvetle başladı. Deneyimli teknik adam, Batshuayi'nin yokluğunda hazır durumda olan forvetleri Serdar ile Pedro'yu yedek bekletti. Jesus, ikinci yarıda Pedro'yu da alarak çift forvete döndü.

