Moura ısrarı

Fenerbahçe, Tottenham'ın sözleşme yenilemeyeceğini açıkladığı Lucas Moura'yı kadrosuna katmak için yeniden girişimlerini hızlandırdı. Sarı-lacivertli ekip, Moura'yı ocak ayında kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf etmişti. Ancak İngiliz ekibi, Moura'yı sezon sonunda bedavaya kaybetme pahasına oyuncuyu bırakmayınca transfer gerçekleşmemişti. Yönetim, yıldız futbolcuya yeni sezonda çubuklu formayı giydirmek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertli yetkililer, önümüzdeki günlerde Londra'ya giderek Lucas Moura'nın temsilcileriyle bir araya gelmeyi planlıyor. 30 yaşındaki oyuncuya ülkesi Brezilya'dan birçok talip var. Ancak Sambacı'nın önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu, bu nedenle ülkesinden gelen tekliflere sıcak bakmadığı belirtildi.



BU KEZ ELİNİ ÇABUK TUTACAK

Avrupa'dan ise en ciddi talip F.Bahçe. Kanarya, başka rakipler çıkmadan transferi bitirmek istiyor. Moura, 2018 'den beri 28.5 milyon Euro'ya transfer olduğu Tottenham'da görev yapıyor. Bu arada sakatlıkları sebebiyle uzun süredir oynayamayan King iyileşirken, Batshuayi'nin gelecek hafta hazır olacağı öğrenildi.

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