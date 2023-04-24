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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - İstanbulspor | CANLI ANLATIM

Fenerbahçe - İstanbulspor | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe evinde İstanbulspor ile karşılaşıyor. 20.00'da başlayan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

24.04.2023, 20:02

Fenerbahçe - İstanbulspor | CANLI ANLATIM

Fenerbahçe evinde İstanbulspor ile karşılaşıyor. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor.



KARŞILAŞMANIN 11'LERİ:
Fenerbahçe: İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arda, Mert Hakan, İsmail, Emre, Pedro, Valencia
İstanbulspor: Alp, Okan, Deli, Mehmet, Duhan, Muammer, Kerem, Loshaj, Rroca, Ethemi, Eze

48. RANDEVU
Fenerbahçe ile İstanbulspor, Süper Lig tarihinde daha önce 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Sarı Lacivertliler, 34 galibiyet alırken, Sarı Siyahlılar ise 7 maçta 3 puanı alan taraf oldu. 6 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Bu sezon ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyyumu'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 5 FUTBOLCU SINIRDA
Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, İstanbulspor maçında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Sivasspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

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