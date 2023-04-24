Fenerbahçe’nin konuğu İstanbul

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, bugün evinde İstanbulspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Ligde geriye düştüğü son 3 maçını da kazanarak zirve takibini sürdüren sarılacivertlilerde 6 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kanarya'da Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, İstanbulspor karşısında kart görmeleri durumunda Sivasspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Michy Batshuayi ise İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.

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