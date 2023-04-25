Fenerbahçe fırsat tepti

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor'u geçemedi. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. 22'de Mert Hakan'ın kullandığı korner sonrası kafalardan seken topa Szalai'in yarım vole vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 25. dakikada Emre Mor'un ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Alp, topu oyun alanına çeldi. Pozisyonu takip eden Arda Güler altı pas çizgisi önünden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak sağ kale direğine de çarparak filelere gitti: 1-0.

ARDA'NIN ŞOVU YETMEDİ

İkinci yarı 51'inci dakikada sağ kanatta Mert Hakan'ın pasında topla buluşan Arda, soluna çekip harika bir şut çıkardı. Meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu. Golün ardından İstanbulspor, kontra atağa çıktı. Sağ taraftan ilerleyen Eze, çalımlarla ceza sahasına girip şutunu çıkardı. Top Ferdi'nin önce ayağına, sonra eline çarptı. VAR kontrolünün ardından hakeme pozisyonu izlemesi tavsiye edildi. Pozisyonu izleyen Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Ethemi, kaleci İrfan Can'ı ters köşeye yatırarak farkı bire indirdi: 2-1.

KONTRA ATAKLA GELDİ

66'da sol kanatta topla buluşan Ethemi, ceza sahasına girip şutunu çekti. Samet'ten seken top, İrfan Can'ın üstünden ağlara gitti: 2-2. Fenerbahçe bu gole çabuk cevap verdi. 71'de uzun topla hareketlenen Valencia topu çok iyi saklayıp çizgiden içeriye çevirdi. Pedro arka direkte meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı: 3-2. Maçın bu sonuçla biteceği düşünülürken, 90+6'da sağ kanattan ilerleyen Topalli'nin ortasına ön direkte Eze çok iyi bir kafa vuruşu yaptı ve skora tekrar denge geldi. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonuç vermedi ve maç 3-3 bitti.

TARAFTARLAR İLE JESUS GERİLDİ

KADIKÖY'DE son dakikada gelen golle kaybedilen 2 puan sonrası tribünlerde tepki vardı. Maçın bitiş düdüğüyle beraber tribünlerden protesto sesleri yükselirken, Teknik Direktör Jorge Jesus takımı orta sahada topladı. Islıklar sonrası tribünlere giderek tepki gösteren Jesus'a karşı protestolar daha da yükselince, Arda Güler hocasının koluna girdi ve soyunma odasına yöneltti.

Gürcan BILGIÇ yorumladı

KARAR VE KADER

Kadıköy eski iddialı günlerinde, coşkulu seyircisiyle, "mucizeler" yaratan takımının peşine düştü yeniden. Sezon biterken, yeni sezon gibi heyecanı taşıyorlardı. Ama bu kez sahadaki oyuncuların elleri - ayakları titrer haldeydi. Galatasaray'ın puan kaybının, şampiyonluk ikramının önlerine getirdiğinin farkındalar ama kazanmaları gerekiyor. İstanbulspor kendi birinci bölgesinde on bir kişi kalarak duvarı ördü. Devre bittiğinde yüzde 76'ya 24'tü topla oynama. Baskılı oynadılar ama o duvarı delmek hiç de kolay olmadı. Arda Güler'in sadece yeteneği değil, sevgileriyle topa yaklaşıp, gol vuruşunu yapmasıyla rahatladılar ama dakika saymaya başladılar. Oyunu kontrol edip, "bir tane daha atalım" fikri çıktı akıllardan. Fatih Tekke ise planı bozmadı. Hızlı hücumcularının, öne çıkan Fenerbahçe defansının arkasına bir türlü sızacağını biliyor ve o anı bekliyordu. Tek fark olduğu sürece, hep ümidi olacaktı. Arda kendi fırtınasını yaratıp, İrfan Can Kahveci'den devraldı "kopya" golü. Ama oyuncular maçtan kopmuştu.

RAKIBE IKRAMLAR GELDI

Konsantrasyon eksikliği pozisyon yanlışlarını, bunun arkası da rakibe ikramları getirdi. Penaltı pozisyonu öncesinde Eze üç kişinin arasından çıktı, beraberlik golünde ise Samet hamlesini yapamıyor. Öne geçip maçı bitirmeye karar verdiler ama futbol affetmiyor. Jesus savunmada üçlüye döndü, orta sahasını dirençli yaptı ama saniyelere göz dikmiş gözleri, rakibin oyuncularını kaçırdı. Son saniyelerde kazanıp, zirveye tırnaklarını geçirirken, son dakikalarda gelen golü durduramadılar. İşin hakem tarafı da var elbette. Szalai'nin golünde kaleciye faul var dedi maçın hakemi. Topu yumruklayıp, rakibe çarpan kaleci için çaldı düdüğünü. İstanbulspor'a VAR'dan verildi penaltı. Halil Umut Meler çağırdı hakemi. Yakın mesafede Ferdi'nin ayağına çarpıp koluna gelen top için verdiler bu kararı. FİFA hakemi doğal konumu süzemiyor, yorumlayamıyor. Son dakikada da bir kontra atak ve gol geldi. Karar verilmiş bir kere; kaderi de değiştiremiyorsun.