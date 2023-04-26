Kadıköy’ün büyüsü bozuldu

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada sahasında İstanbulspor'a takılan Fenerbahçe'de moraller altüst oldu. Galatasaray ile puan farkını 4'e indirme şansını tepen sarı-lacivertlilerde taraftarlar takıma büyük tepki gösterdi. İyi başladığı maçta 2 kez öne geçmeyi başaran Kanarya, 90+6'da yediği golle adeta yıkıldı. Evini kaleye çeviren ve rakiplerine kolay kolay puan kaptırmayan sarı-lacivertliler, sahasında kaybettiği puanlarla şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Ligde aldığı 5 mağlubiyetten 3'ünü kendi evinde alan Kanarya'da büyü bozuldu. Sahasında Giresunspor'a 2-1, Galatasaray'a 3-1 ve Beşiktaş'a ise 4-2 teslim olan Fenerbahçe, yarışta geride kaldı. Kanarya, kendi sahasında puan kaybettiği son iki maçta kalesinde 7 gol birden gördü.

SAVUNMA HATTI KIZDIRDI

Sarı-lacivertlilerde savunma hattında yer alan oyuncularında yaptığı bariz hatalar taraftarları çileden çıkardı. Daha önceki maçlarda yönetim ve başkan Ali Koç'a tepki gösteren taraftarlar İstanbulspor'a maçı sonrasında tüm futbolculara ve teknik direktör Jorge Jesus'u protesto etti.

ARDA YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe'de kaybedilen iki puanın üzüntüsü yaşanırken, Arda Güler'in performansı büyük beğeni topladı. Attığı iki golle yıldızlaşan, genç futbolcu kendisini izlemeye gelen scout ekiplerinden de tam not aldı. Maç sonunda başta Jorge Jesus olmak üzere tüm takım protestolara maruz kalırken, taraftarlar bir tek Arda Güler'i bağrına bastı. Genç futbolcunun kalan maçlarda da ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

JESUS'TAN ŞOK TEPKİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İstanbulspor maçının ardından taraftarlarla gerginlik yaşadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte takımı orta sahada toplayan Portekizli hoca, konuşma yaptıktan sonra futbolculardan taraftarları alkışlamalarını istedi. Ancak bu esnada tribünler, Jesus ve futbolcuları protesto etmeye başladı. Bunun üzerine çılgına dönen Jesus, taraftarlarla diyaloğa girdi. Takımın genç ismi Arda Güler hemen olaya müdahale ederek, hocasını soyunma odasına götürdü.