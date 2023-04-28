Ali Koç’tan Riva’ya çıkarma

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sona eren Fenerbahçe - İstanbulspor maçının yankıları devam ediyor. Maçtan sonra hakem hatalarına dair sert bir açıklama yapan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, önceki gün akşam saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) giderek başkan Mehmet Büyükekşi ile görüştü. oç, Mehmet Büyükekşi'ye sunduğu dosyada hem saha hem de VAR'da görevli hakemlerin yaptığı hatalara yer verip şikâyetlerini dile getirdi. Görüşmede PFDK'nın tarafsızlığını yitirmesi, verilen cezalarda standartın olmaması da dile getirildi. TFF'ye iletilen dosyada Fenerbahçe maçlarına yapılan hakem atamalarında yanlışlıklar olduğu savunuldu.

DOSYA VERİLDİ

Yönetim söz konusu dosyada verilen veya verilmeyen kararlara dikkat çekmenin yanı sıra yarışta saf dışı bırakılmaları amacıyla çeşitli kesimler tarafından algı çalışmaları yapıldığını da öne sürdü.