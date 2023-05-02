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Haberler Fenerbahçe İrfan Can için sıraya girdiler

İrfan Can için sıraya girdiler

Sakatlanan Altay’dan formayı alan file bekçisi dikkatleri üzerine çekti.

2.5.2023

Gazete

İrfan Can için sıraya girdiler
Fenerbahçe'de Altay'ın sakatlanmasının ardından kaleye geçen İrfan Can gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sezon başında sarı-lacivertlilerin Göztepe'den kiraladığı 24 yaşındaki file bekçisi için Trabzonspor'un da devreye girdiği bildirildi. İrfan Can'ın 1.2 milyon Euro olan satın alma opsiyonu Fenerbahçe'de bulunurken, Trabzonspor yönetimi de Göztepe'nin kapısını çaldı. Ayrıca genç kaleciyi şu an Preimer Lig'de mücadele eden Southampton'ın da yakından takip ettiği vurgulandı. Son sıradaki Southampton'ın küme düşmesi halinde İrlandalı kalecisi Gavin Bazunu'yu satacağı ve İrfan Can'la yola devam edeceği kaydedildi. İngiliz ekibinin Göztepe hisselerinin yüzde 70'ini elinde bulunduran Sport Republic şirketinin kulübü olması, bu transferin gerçekleşme ihtimalini de artırıyor.
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