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Haberler Fenerbahçe Yüksek gerilim

Yüksek gerilim

Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti saha dışına taştı. F.Bahçe’nin dava hamlesinin ardından sarı-kırmızılılar da Ali Koç’u mahkemeye verecek.

4.5.2023

Gazete

Yüksek gerilim
Süper Lig'de son haftalarda zirve yarışı iyice kızışırken, ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe cephesinden yapılan açıklamaların da dozu arttı. Bu süreçte hem Sarı Lacivertli kulübün hem de Sarı Kırmızılı kulübün yönetim kademelerinden oldukça sert açıklamalar yükseldi. İki kulübün de hakem hataları ve Türkiye Futbol Federasyonu için yaptığı açıklamaların yanı sıra karşılıklı söylenen sert sözler futbol gündemine oturdu. Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz günlerde Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un sarı-lacivertlilerin Nicolo Zaniolo teklifini paylaşması nedeniyle hukuki süreç başlattığını açıklamıştı. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un son toplantılarında Galatasaray kulübü ile ilgili açıklamaları üzerine ise bu kez de sarı-kırmızılılar harekete geçti.

ASLAN'DAN KARŞI HAMLE GELDİ
Galatasaray'ın da yaptığı suçlamalar nedeniyle Ali Koç'u mahkemeye vereceği öğrenildi. G.Saray kulübünün, yapılan son Divan Kurulu'nda sarı-kırmızılılar hakkında ağır iddialarda bulunan Koç ile ilgili bir hukuki çalışma başlattığı ifade edildi.
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