Fener pes etmiyor

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u yenerek zirve takibini sürdürdü. 11. dakikada Arda'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 31'de Visca sol kanattan ilerleyip pasını ceza sahası içindeki Hamsik'e aktardı. Slovak yıldızın uzak direğe vuruşunda top direğin yanından dışarıya gitti.



BOŞ ALAN BIRAKMADILAR

58'de orta alanda ilerleyen Zajc'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Peres sert bir şutla topu Uğurcan'ın üstünden ağlara yolladı: 2-0. İkinci yarı rakip yarı alanda daha çok görünen Trabzonspor, 62'de yapılan değişikliklerin ardından pozisyonlar bulsa da kalesinde golü gören taraf oldu. 71'de çok adamla gelen sarı-lacivertlilerde ceza sahasının solunda topu alan Valencia, rakibinden sıyrılıp uzak köşeye düzgün vuruşla skoru 3-0 yaptı. 78'de Trabzon atağında sol tarafta topla buluşan Trezeguet, Ferdi'den sıyrıldığı anda yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Trezeguet penaltıyı gole çevirerek farkı 2'ye indirdi: 3-1. 90+3'te ceza sahası dışından Trezeguet'nin çektiği şutu kaleci İrfan Can son anda kornere çeldi. Kalan dakikalardaki çabalar sonuç vermedi ve Fenerbahçe maçı 3-1 kazandı.



İRFAN CAN ALKIŞ TOPLADI

Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrasında kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, dün harika bir maç çıkarttı. Yaptığı 2 bireysel hata sonrası kaptırdığı toplarda yaşanan tehlikelerde de kalesini gole kapatan İrfan Can, taraftarların takdirini topladı. Kritik kurtarışlara imza atan genç file bekçisi, Trezeguet'nin penaltısında da köşeyi bilip topa dokundu ama gole engel olamadı.



4 EKSİK VARDI

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, zorlu müsabakada forma giyemedi. Bu isimlerin yanı sıra Serdar Aziz, Ezgjan Alioski ve Nazım Sangare de teknik heyet tercihiyle kadroda yer almadı



ARDA'DAN ŞOK TEPKİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında Arda Güler ile Jorge Jesus arasında bir gerginlik yaşandı. 59'uncu dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, saha kenarında Arda'ya bağırarak bir şeyler söyledi fakat genç yıldız hocasının bu tepkisine beklenmedik bir şekilde el hareketiyle "Yeter" diyerek karşılık verdi. O anlar kameralara da yansıdı.

