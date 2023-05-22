Fenerbahçe’ye Malili orta saha

Bu sezon şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, 2023-24 için kolları sıvadı. Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Kanarya'nın gündemine Premier Lig ekibi Tottenham'da oynayan Malili orta saha Yves Bissouma girdi. Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki orta sahanın menajerini İstanbul'a çağırdı. Zaha'da olduğu gibi Bissouma'nın menajerleriyle de görüşme yapılacak. Oyuncunun yüksek bonservisi sebebiyle sarılacivertlilerin bu transferi kiralık olarak düşündüğü, İngiliz ekibinin Malili futbolcuyu kiralayabileceği belirtiliyor. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 27 resmi maçta herhangi bir gol katkısı sağlayamadı. Tottenham, Yves Bissouma'yı sezon başında 30 milyon Euro karşılığında Brighton'dan transfer etmişti. Piyasa değeri 25 milyon Euro olan defansif orta saha oyuncusu kariyerinde 216 karşılaşmada 13 gol atarken, 5 de asist yaptı. Yıldız futbolcu daha önce Lille ve ülkesinde AS Real Bamako formaları da giydi.

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