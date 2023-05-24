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Haberler Fenerbahçe Samet Akaydın’a ceza çıkmadı

Samet Akaydın’a ceza çıkmadı

24.5.2023

Gazete

Samet Akaydın’a ceza çıkmadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'a cezaya gerek görmedi. TFF'den yapılan açıklamada, Samet'in Süper Lig'de oynanan Trabzonspor maçında rakip takım oyuncusu Trezeguet'e "tükürme" eylemi gerekçesiyle gerçekleştirilen sevkinde, ceza tayinine yer olmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada "Fenerbahçe futbolcusu Samet Akaydın hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik tükürme eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildi" ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe dün gün içinde yaptığı açıklamadı Samet'in PFDK'ya sevkine sert tepki göstermişti.
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