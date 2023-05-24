Son Dakika... Fenerbahçe - Sivasspor | CANLI

Son Dakika... Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçında Fenerbahçe evinde Sivasspor'u konuk ediyor. İlk maçtan 0-0'lık skorla ayrılan Kanarya rakibine atacağı gollerle kupada finale yükselmek istiyor.

CANLI YAYIN

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Arda Güler, İrfan Can, Zaj, Enner Valencia, Michy Batshuayi.Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Charisis, Ulvestad, Saiz, Gradel, Leke James.



KANARYA'DA 4 EKSİK

Fenerbahçe, Sivasspor maçına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'NİN YARI FİNALE YOLCULUĞU

Ziraat Türkiye Kupası macerasına 5. turdan başlayan Fenerbahçe, bu turda İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor ile son 16 turunda eşleşen Sarı Lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde ise Kayserispor'la karşılaşan Jorge Jesus'un ekibi, rakibini 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

SİVASSPOR YARI FİNALE YOLCULUĞU

Son Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, kupaya 5. turdan dahil oldu. Bu turda Esenler Erokspor'u 5-2 mağlup ederek son 16 turuna yükselen Kırmızı Beyazlılar, TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Gaziantep FK ile eşleşen Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivas temsilcisi, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle rakibinin ligden çekilmesinin ardından direkt yarı finale yükseldi.