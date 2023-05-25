Fener finalde

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0'ın rövanşında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, finale yükselen ilk takım oldu. 8. dakikada Batshuayi'nin sol ayağıyla vuruşunda, Ali Şaşal Vural son anda topu kornere çeldi.45+1'de savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahasında topla buluşan Ulvestad'ın müsait durumda şutunda, son anda kademeye giren Peres, topu kornere gönderdi.47'de Batshuayi'nin vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan İrfan Can'ın vuruşunda kaleci Ali Şaşal, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topla buluşan Ferdi'nin vuruşunda kaleci Ali Şaşal bir kere daha meşin yuvarlağı oyun alanına gönderdi. Seken topa sahip olan Ferdi'nin vole vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 59'da Valencia'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. 85'te Batshuayi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan King'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0. Mücadeleden 3-0 galip ayrılan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.Fenerbahçe'deeknik direktör Jorge Jesus, Spor Toto Süper Lig'de son oynadıkları Trabzonspor maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti. Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'ndaki müsabakada Trabzonspor maçında ilk 11'de başlattığı isimlerden Diego Rossi'yi yedek soyundurdu. Deneyimli çalıştırıcı, Rossi'nin yerine Sivas'ta oynanan yarı final ilk mücadelesinde de görev alan ve iki maçlık kırmızı kart cezası biten İrfan Can Kahveci'ye 11'de yer verdi.Fenerbahçeli taraftarlar, Sivasspor karşılaşmasına da son lig maçına benzer ilgiyi gösterdi. Sezon boyunca tribünlerin tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, bu mücadelede ise son lig maçında olduğu gibi tribünlerde yer yer boşluklar bıraktı.