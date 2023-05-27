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Haberler Fenerbahçe Arda Güler imzayı attı

Arda Güler imzayı attı

27.5.2023

Gazete

Arda Güler imzayı attı
Fenerbahçe, genç yıldızı Arda Güler ile olan sözleşmesini yeniledi. Kulübün, TFF'ye yaptığı bildiride genç yıldızın sözleşmesinin 2025 yılına kadar yenilendiği açıklandı. Sözleşmesinde "1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro'ya" serbest kalır maddesi bulunan genç yıldız ile Avrupa'nın birçok dev kulübü ilgileniyordu. Özellikle Barcelona, PSG, Napoli, Borussia Dortmund ve Leipzig'in ilgilendiği Arda Güler'in yeni sözleşmesinde herhangi bir serbest kalma maddesinin yer alıp almadığına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Genç oyuncunun sözleşmesi 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsıyor. 18 yaşındaki genç yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 32 resmi maçta 6 gol 5 asist kaydetti.
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