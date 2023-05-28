F.Bahçe’nin Origi inadı

Kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Fenerbahçe'de öncelikli hedef sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Enner Valencia'nın boşluğunu doldurmak. Sarı-lacivertli yönetim, Milan'dan ayrılacak olan Divock Origi'yi öncelikli hedef olarak belirledi. Belçikalı golcüyü Valencia'nın yerine düşünen Kanarya'nın, oyuncunun menajeriyle de irtibata geçtiği öğrenildi. İtalyan basınına göre de; Milan, Lens'ten Lois Openda'yı kadrosuna kattığı an Origi'nin gitmesine izin verecek. Haberde, "Openda, Fransa'da göz doldurdu. Milan bir süredir onu takip ediyor. Milan'ın hücum bölgesinde kalacak tek isim Olivier Giroud. Ante Rebic ve Divock Origi'den biri de satılacak" denilirken futbolcuyu Fenerbahçe dışında Beşiktaş'ın da istediği vurgulandı. Kanarya'nın bonservisi PSG'de olan, Juventus'ta forma giyen Arjantinli ön libero Leandro Paredes'in peşine düştüğü iddia edildi

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