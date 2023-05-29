Ferdi için Avrupa sırada

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun bitmesine sayılı haftalar kala şampiyonluk umudunu sürdüren ve Türkiye Kupası'nda da Başakşehir'le final oynayacak Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu Avrupa devlerini peşine taktı. 2018 yılında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den sarı-lacivertli takıma katılan Ferdi Kadıoğlu'nu Avrupa'nın birçok kulübü transfer listesine dahil etti.



4 ÜLKEDEN CİDDİ TEKLİF

İtalya, Fransa, Hollanda ve Belçika'dan talipleri olan ve sözleşmesi 2026'da bitecek olan genç oyuncu için Fenerbahçe şimdiden şartlarını belirledi. Fenerbahçe'nin genç oyuncusunu satmak konusunda aceleci davranmak istemediği, Ferdi'yi isteyen kulüplerden de bonservis beklentisi olarak en az 25 milyon Euro gelir beklediği öğrenildi. Bu sezon gösterdiği istikrarlı performansla Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un vazgeçilmezi haline gelen 23 yaşındaki futbolcunun geleceği merakla bekleniyor.

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