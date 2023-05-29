  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Fenerbahçe Sarı-lacivertlilerde Osayi-Samuel yolcu

Sarı-lacivertlilerde Osayi-Samuel yolcu

29.5.2023

Gazete

Sarı-lacivertlilerde Osayi-Samuel yolcu
Fenerbahçe, İngiltere'ye dönmek isteyen Bright Osayi-Samuel için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Bu ülkeden bazı kulüplerin, Samuel'in menajerlik şirketiyle temasa geçip görüşmelere başladığı belirtildi. Bu ekiplerin başında Premier Lig'de kalma savaşı veren Leeds ile Premier Lig'e yükselen Bournemouth olduğu iddia edildi. Yönetim de uygun bir teklif gelmesi durumunda Nijeryalı futbolcunun satışına onay verecek. Fenerbahçe'nin, 2020-21 sezonunun devre arasında 500 bin Euro'ya kadroya kattığı Samuel için 10 milyon Euro'luk gelir beklediği öğrenildi. Osayi Samuel'in bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maçta 1 asisti bulunuyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA