Sarı-lacivertlilerde Osayi-Samuel yolcu

Fenerbahçe, İngiltere'ye dönmek isteyen Bright Osayi-Samuel için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Bu ülkeden bazı kulüplerin, Samuel'in menajerlik şirketiyle temasa geçip görüşmelere başladığı belirtildi. Bu ekiplerin başında Premier Lig'de kalma savaşı veren Leeds ile Premier Lig'e yükselen Bournemouth olduğu iddia edildi. Yönetim de uygun bir teklif gelmesi durumunda Nijeryalı futbolcunun satışına onay verecek. Fenerbahçe'nin, 2020-21 sezonunun devre arasında 500 bin Euro'ya kadroya kattığı Samuel için 10 milyon Euro'luk gelir beklediği öğrenildi. Osayi Samuel'in bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maçta 1 asisti bulunuyor.

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