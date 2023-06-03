Mourinho bombası

GÜNDEMDE İKİ İSİM DAHA VAR

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un da şampiyon yapamadığı Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar, teknik direktör için Sergen Yalçın'ın ismi üzerinde birleşti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan teknik adam Jesus'un performansını eleştiren sarı-lacivertli futbolseverler, sosyal medyada çalışma başlattı. Ayrıca yönetimin ilgilendiği teknik adamlar arasında son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı da bulunuyor. Trabzo'u geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluğa taşıyan 59 yaşındaki teknik adamla yönetimin masaya oturması bekleniyor. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi

Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe için şok bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli ekipte sözleşmesi sona erecek teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği belirsizliğini korurken, İtalya'da Kanarya için Jose Mourinerecek belirho iddiası ortaya atıldı. Çizme basının etkili ismi Corriere Dello Sport'un haberine göre Roma ekibi ile henüz sözleşme uzatmayan Mourinho'ya Türkiye'den Fenerbahçe talip oldu. Yunanistan ekibi Olympiakos ve Suudi Arabistan'dan da teklifler alan 60 yaşındaki başarılı çalıştırıcının Roma'nın ABD'li patronu Dan Friedkin ile yapacağı görüşme sonrası kariyerine yeni bir yön çizebileceği ifade edildi.



TOPLAM 26 KUPA KAZANDI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Benfica, Porto Chelsea, İnter, Real Madrid, Manshester Uni- ted ve Tottenham gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinde görev yapan Portekizli deneyimli teknik adamın nabzını yokladığı öğrenildi. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olarak gösterilen Mourinho, kulüp kariyerinde toplam 26 kupa kazanarak ulaşılması zor bir başarı elde etti.



DİĞER