Jesus’un yerine 3 aday

Fenerbahçe'de 4 sezonluk şampiyonluk hasretinin ardından 2018'de büyük umutlarla kulüp başkanlığına seçilen Ali Koç camianın beklentilerini karşılayamazken, Koç faturayı bir kez daha teknik direktöre kesti. Sarı-lacivertlilerde Koç döneminde 5'i as 11 teknik direktör görev yaparken, Jorge Jesus ile de yollar ayrılıyor. 11 Haziran'da Başakşehir ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinden sonra Jesus'a veda etmeye hazırlanan yönetim, yeni teknik direktör için kolları sıvadı. İlk adaylar olarak Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu, Adana Demirspor ile çok iyi bir sezon geçiren Vincenzo Montella ve geçen sezon Trabzonspor'u şampiyon yapan Abdullah Avcı belirlendi. Kanarya, ilk olarak bu 3 teknik adamla masaya oturacak. Yapılacak ilk görüşmelerin ardından hoca konusunda yol haritası belirlenecek.



ABDULLAH AVCI ÖN PLANDA

77 yaşındaki Lucescu'nun Dinamo Kiev ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunurken, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Montella konusunda sorun çıkarmayacaklarını söylemişti. Abdullah Avcı ise adaylar arasında boşta olan tek isim konumunda. Koç, seçildiği ilk dönem Başakşehir ile şampiyonluğa koşan Avcı'yı Fenerbahçe'ye getirmek istemiş ancak Başakşehir ligde kupayı Galatasaray'a kaptırınca bu isteğinden vazgeçmişti.

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