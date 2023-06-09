Fenerbahçe’de Galtier sürprizi

Teknik direktör Jorge Jesus'la yollarını ayıracak Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, Lionel Messi ve Sergio Ramos'un ardından Fransız ekibinden ayrılacak teknik direktör Christoppe Galtier'in peşine düştü. Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın adaylar arasında ilk sırada olduğu bilinirken, Galtier'in de adaylar arasında olduğu öne sürüldü. Fransa'da Lille ve PSG ile şampiyonluk yaşayan Galtier için kupa finalinin ardından resmi girişimlerin olmasının beklendiği, hatta menajeri ile ilk temasın gerçekleştirildiği iddia edildi. Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz 2 sezon önce Lille'de şampiyonluk yaşarken takımın hocası Galtier'di. Kanarya, Bu isimlerin dışında Sergen Yalçın, Abdullah Avcıi Mircea Lucescu gibi isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor. Yönetimin teknik direktör belirsizliğini biran önce çözüp gelecek sezon planlamalarına başlamak istediği öğrenildi.

DİĞER