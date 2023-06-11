Fenerbahçe - Medipol Başakşehir | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir'in final mücadelesiyle devam ediyor. 20.45'te başlayan final müsabakasında Atilla Karaoğlan düdük çalıyor.



İLK 11'LER:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Attila Szalai, Luan Peres, Willian Arao, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Enner Valencia, Michy Batshuayi.

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmed Touba, Caner Erkin, Lucas Biglia, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Philippe Keny, Joao Figueiredo.

SAHADA 4 EKSİK

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-lacivertliler, ilk olarak İstanbulspor'u, son 16'da Çaykur Rizespor'u eledi. Çeyrek finalde Kayserispor'u geçen F.Bahçe, yarı finalde Sivasspor'u eledi. Sarı-lacivertlilerde düğünleri olması gerekçesiyle King ile Crespo finalde yer almayacak. Sakatlıkları nedeniyle forma giymeyecek olan Lincoln ve Altay ise karşılaşmanın kafilesine dahil edildi.

İki takım bu sezon 3. kez karşı karşıya geliyor. F.Bahçe ile Başakşehir arasında Spor Toto Süper Lig'de yapılan mücadeleleri 1-0 ve 2-1'lik skorlarla sarı- lacivertli ekip kazanmayı başardı. Avrupa'yı hedefleyen Başakşehir, Konferans Ligi'ne katılmak için kazanmak zorunda. Konferans Ligi biletini alan F.Bahçe kazanırsa ligi 5'nci sırada bitiren Adana Demirspor Avrupa'ya gidecek.