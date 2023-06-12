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Haberler Fenerbahçe Son Dakika... Fenerbahçe resmen duyurdu! Jorge Jesus'a veda paylaşımı

Son Dakika... Fenerbahçe resmen duyurdu! Jorge Jesus'a veda paylaşımı

Son Dakika...Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki şampiyonluğun ardından görevi bıraktığını açıklayan teknik direktör Jorge Jesus için veda paylaşımı yaptı.

12.06.2023, 17:57 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023, 18:05

Son Dakika... Fenerbahçe resmen duyurdu! Jorge Jesus’a veda paylaşımı

Son Dakika... Fenerbahçe Kulübü, sözleşmesi sona eren Portekizli teknik adam Jorge Jesus için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, uzun ve yoğun bir sezonun geride kaldığı belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Dünya Kupası ve ülke olarak yaşadığımız büyük deprem afeti nedeniyle lige iki defa ara verilmek zorunda kalındı. Tüm bu dinamiklerin hakim olduğu 2022-23 Süper Lig sezonunda, futbol takımımız toplam 52 maçta 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek toplamda 2,21 puan ortalamasına ulaştı. Fenerbahçe'miz, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonu Avrupa şampiyonluğu ile tamamlayan Sevilla'ya son 16 turunda elendi. İki kulvarda da son adıma kadar hedeflerine yürüyen takımımız, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzemize getirdi. Bugün itibarıyla 2022-23 futbol sezonunda takımımızın teknik direktörlüğünü üstlenen Jorge Jesus'un sözleşmesi sona ermiş ve kendisi ile yollarımız ayrılmıştır. Sayın Jorge Jesus'a bugüne dek ortaya koyduğu tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."

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