Messi’nin yerine Arda

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen isimlerin başında Arda Güler geliyor. Sarı-lacivertli ekibin genç yıldızının sözleşmesinde "1500 dakikadan az oynarsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunuyordu. Ancak Başakşehir'e karşı oynadığı Ziraat Türkiye Kupası finalinin 41. dakikasında Arda Güler 1500 dakikayı doldurmuş oldu. Böylece Arda'nın sözleşmesindeki bu madde de etkisiz hale geldi. Yıldız oyuncu bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı.



FİNAL MAÇINDA GÖRÜŞTÜLER

Birçok teklif alan sarı-lacivertliler Arda için görüşmelerini sürdürüyor. Alınan bilgilere göre, PSG Başkanı Nasır el-Halifi Arda Güler için harekete geçti. Takımdan ayrılan Arjantinli yıldız Messi'nin yerini genç bir yıldız adayıyla doldurmak isteyen Halifi, Arda'nın transferini bitirmek üzere Şampiyonlar Ligi finali için geldiği İstanbul'da sarı-lacivertli yönetim ile bir görüşme gerçekleştirdi. Arda Güler bu sezon Fenerbahçe'de 35 maçta görev aldı. 18 yaşındaki yıldız oyuncu, 6 gol 6 asistlik performans sergiledi. Milli takım formasını da 2 kere giyme başarısı gösteren Arda'nın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro civarında.

DİĞER