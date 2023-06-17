Yıldırım’dan Koç’a çağrı

Fenerbahçe kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım, Başkan Ali Koç'a genel kurul çağrısında bulundu ve yaptığı yazılı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı. Yıldırım, kulübün 5 yıllık büyük tarihi bir başarısızlık yaşadığını ve bu sebeple güven tazeleme ihtiyacı doğduğunu belirtti. Koç ve yönetiminin üstten bakan, kendinde hata görmeyen, başarısızlığı sahiplenmeyen ve hayali düşmanlar arayan bir bakışa sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Tribünlerde istifa sesleri yükselmektedir, takıma ve yönetime güvensizlik had safhadadır. Ali Koç ve yönetimine düşen bu seslere kulak vermek, mazeret ileri sürmeden, güvenoyu alabilmek için olağanüstü genel kurula gitmek ve güven tazelemektir. 'İstenmediğim yerde durmam' diye taraftara söz verenler, daha hangi şekilde istenmedikleri kanaatine varacaklardır?" ifadelerini kullandı. Ali Koç'un "Aday çıkarsa genel kurula gideriz" ifadesine de tepki gösteren Yıldırım, açıklamalarına şöyle devam etti:

ÇOK SERT SÖZLER

"2018 yılında yapılan genel kuruldan bir buçuk yıl önce, bir Konya maçımıza dakikalar kala kulübümüzü seçim sathi mahalline sokmak, 'forma- kombine almayın, maça gitmeyin' şeklinde propagandalara ön ayak olmak, camianın bölünmesine sebebiyet vermek Ali Koç ve yönetiminin bu kulübün içine sokmuş olduğu bir virüstür. Fenerbahçe, tüzüğün aradığı koşulları sağlayan yüzlerce başkan adayı çıkaracak potansiyele sahiptir. Fenerbahçe Kulübü kimseye muhtaç değildir. Fenerbahçe kulübünün hedefi ve vizyonu Türkiye Kupası finali asla olmamıştır, olamaz. Bizler Ali Koç'un hayal ettiği Fenerbahçe'nin hedefinin Türkiye Kupası olan bir Fenerbahçe olduğunu anlayamamışız."