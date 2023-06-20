Fener’in çılgın planı

Kadrosunu yıldız oyuncularla süslemek isteyen sarı-lacivertliler için Kolombiya basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Spor sitesi Antena2'nin haberine göre, Fenerbahçe 3 Kolombiyalı isme teklifte bulundu. Haberde, hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler Juan Cuadrado, Alfredo Morelos ve Duvan Zapata'ya kancayı taktı. Ayrıca 3 yıldız oyuncunun kulüplerinden ayrılmaya yakın olduğu aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ BİTTİ

26 yaşındaki Alfredo Morelos'un Rangers'teki sözleşmesi sona erdi. Piyasa değeri 7 milyon Euro olan golcü oyuncuya Fenerbahçe, bonservis bedeli ödemeyecek. Diğer bir golcü olan Duvan Zapata'nın Atalanta ile sözleşmesi 1 yıl daha devam ediyor. Zapata'nın güncel piyasası 8 milyon Euro olarak gösteriliyor. Juventus'un sağ kanat oyuncusu Juan Cuadrado'nun sözleşmesi sona erdi. Transfermarkt'a göre 35 yaşındaki yıldızın piyasa değeri 4 milyon Euro.