Kritik hafta

Fenerbahçe'de bu hafta çok önemli gelişmeler yaşanacak. Geçtiğimiz hafta kavgaların ve sert sözlü atışmaların yaşandığı olağan mali genel kurulun ardından sarı-lacivertli yönetim hemen harekete geçip sorunları hızlıca çözüme kavuşturmayı ve camiayı rahatlatmayı planlıyor. Kanarya'nın gündeminde üç ana konu bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi öncelikle teknik direktör konusunu çözecek.

İSMAİL KARTAL YA DA DEMİREL

Vincenzo Montella adının ciddi bir şekilde geçtiği kulüpte başkan Ali Koç'un kongrede yaptığı "Yeni hoca camiayı bilen yerli bir isim olacak" açıklaması sonrası gözler Fenerbahçeli isimlere çevrildi. Yönetimin, daha önce takımı çalıştıran ve kulüpte sempati kazanan İsmail Kartal ile kulübün efsanelerinden Volkan Demirel arasında bir oylama yapacağı öğrenildi. Çıkacak sonuca göre vakit kaybedilmeden görüşme yapılacak.

'1 SENE DAHA BİZİMLE KAL'

Hafta sonuna kalmadan yeni teknik direktörün açıklanacağı takımda, genç yetenek Arda Güler konusunun da çözüme kavuşması bekleniyor. Alınan bilgiye göre, çarşamba gününe kadar Başkan Ali Koç, Arda ve babasıyla bir araya gelecek. Koç, Arda'ya "Gitme. En az 1 sene daha kal" diyecek. Ali Koç'un takımın başına geçireceği yeni teknik direktörün de Arda ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.

EDİN DZEKO AÇIKLAYABİLİRLER

Fenerbahçe'de tüm bu gelişmelerin yanı sıra, Inter'den ayrılacak olan Edin Dzeko transferi de bu hafta açıklanabilir. Geçtiğimiz hafta sonunda Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci'yi konuk eden başkan Ali Koç, Boşnak oyuncunun son kararını bekliyor. 37 yaşındaki yıldız ile 2 yıllık bir anlaşma imzalanacağı gelen bilgiler arasında. Bu hafta içinde Dzeko ile ilgili net kararlar da verilecek.