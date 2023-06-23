Arda Güler’de yeni formül

GEÇTİĞİMİZ sezon gösterdiği performansla adını Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine yazdıran Arda Güler'in sarı-lacivertli ekipteki geleceği belli oluyor. Birçok kulüp Arda'yı kadrosuna katmak isterken, sarı-lacivertliler ise genç yıldızın en az 1 sezon daha kulüpte kalmasını istiyor. Önceki gün yapılan Ali Koç- Arda Güler zirvesinden bir sonuç çıkmamıştı. Arda ve ailesini ikna edemeyen Ali Koç'un genç oyuncuyla bir görüşme daha yapacağı öğrenildi.

'SATIP 1 YIL KİRALAYALIM'

ARDA'NIN transfer olma isteğini dindirmek için Ali Koç'un "Bonservisini verelim, 1 yıl kiralık olarak Fenerbahçe'de kal" teklifinde bulunduğu iddiası ortaya atıldı. Teklifi kabul ederse Arda'nın maaşına astronomik bir şekilde zam yapacağı öğrenilen Ali Koç'un, Arda'yı yerliler arasında en çok kazanan futbolcu yapacağı öğrenildi. Arda ve ailesinin bu yeni teklifi düşünmek için süre istediği ve bir görüşme daha yapılacağı aktarıldı.

TALİPLERİ ÇOĞALIYOR

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, genç yıldız Arda Güler'i takımda kalması için ikna etmeye çalışırken, 18 yaşındaki futbolcunun talipleri her geçen gün artıyor. Avrupa'nın dev kulüpleri Arda'yı kadrosuna katmak için sıraya girmiş durumda. Özellikle Premier Lig ekiplerinin kesenin ağzını açması bekleniyor. Genç orta saha için Ajax, Barcelona, Porto, PSG ve Milan'ın ciddi hazırlık yaptığı öne sürülürken, dün yeni bir iddia gündeme geldi. İspanya devi Real Madrid'in de Arda için devreye girdiği öne sürüldü.