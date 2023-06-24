‘Kimse çıkmazsa adayım’

Fenerbahçe eski başkanlarından Aziz Yıldırım, gündemdeki konularla ilgili konuşmak üzere bir basın toplantısı düzenledi. Ali Koç'un güvenoyu alması ve yoluna bu şekilde devam etmesi gerektiğinin altını çizen Yıldırım, "F.Bahçe'nin getirildiği durum çok acizdir. Yönetim, 5 senedir çok güçsüz. Ali Bey'in şahsı ile bu iş yürümez. Ali Bey ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat. Bir aday çıksın kongre yapalım jestlerinden de kendini kurtar. Hem kendini hem de F.Bahçe'yi küçültüyorsun. Hiç kimse aday olmazsa ben adayım. Bu da böyle biline. Camiayı zorlama. Herkes haddini bilsin. 1 yıl daha süren var. FETÖ'cü, hocacı, F.Bahçe'den geçmişte kazanç sağlamış kişiler aday olursa ben gelir orada bulunur ve aday olurum. Bunlar bu kulübe giremez" dedi. "2024 seçimlerinde adaylar çıkmalıdır" diyen Yıldırım, "Gönlümden geçen başkan adayı Murat Ülker'dir. Ama bu onun verebileceği karar. Bu kararı verirse, bütün gücümle desteklerim. Ferit Şahenk de iyi bir F.Bahçeli. Aday olursa, her türlü desteklerim" ifadelerini kullandı.

"SATIŞA ÇIKARIN, BEN ALACAĞIM"

F.Bahçe'de bıraktığı borç ile şu anki borcu karşılaştıran Yıldırım, şu anki yönetim kurulu üyelerinin doğru olanı söylemesi gerektiğini vurgulayarak, "En çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi de 612 milyon Dolar borç bıraktığımızızı söylemeleri. Kendi kendilerine rakamı şişiriyorlar. Namuslu ve şerefli olalım. Öyle atmasyon yok. Erol Bilecik de yalan söylüyor, Burhan Karaçam da yalan söylüyor. Ali Koç da aynı şeyleri söylüyorsa yalan söylüyor. Borcu 420 Milyon Euro olarak bıraktık. 3 tane arkadaşımı vereyim, oturun inceleyin. Bu incelemenin sonunda F.Bahçe zarar etmişse ben o zarar neyse ödeyeceğim. F.Bahçe'nin mal varlıklarının değerini çıkarıp kongrede açıklasınlar, ben hepsini satın alacağım. Bu parayla kulübün borcu sıfırlanacak" diye konuştu.