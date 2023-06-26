Karar haftası

F.Bahçe'de yaşanan belirsizliklerin bu hafta içerisinde çözüme kavuşması bekleniyor. Sarılacivertli ekibin genç yıldızı Arda Güler'in geleceği ve Jorge Jesus'un vedası sonrası takımın başına kimin geçeceği merak konusu olurken yönetimin bu hafta içerisinde gaza basıp belirsizlikleri ortadan kaldırması bekleniyor. Birçok dünya devi ile anılan Arda Güler'le hafta içinde son bir görüşme yapması beklenen idarecilerin oyuncuyu takımda tutmak adına yeni teklifini masaya koyacağı öğrenildi. Teknik direktör konusunda ise son anda bir sürpriz yaşanmazsa İsmail Kartal ile Abdullah Avcı ikilisinden birinin takımın başına geçeceği konuşuluyor. Fenerbahçe'nin yeni teknik adam listesinde bulunan teknik adamlardan biri olan Abdullah Avcı'dan açıklama geldi. AVCI, Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde bir muhabirin, "Hocam 38 senenin üzerine şampiyonluk yaşamak için 1 puan yeterli. Haftaya şampiyonluk maçına çıkıyorsunuz, ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusunun ardından "38'i bilmem ama haftaya Trabzon şehrinin 11 yıllık şampiyonluk hasretine son vereceğiz" sözleriyle cevap verdiği haberinin gerçekle ilgisinin olmadığını açıkladı. Deneyimli teknik adam ayrıca, "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür" sözlerini sarf etti.