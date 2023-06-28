Edin Dzeko ve Ryan Kent transferlerinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, transferde büyük oynamaya devam etmek istiyor. Gelecek sezon iddialı transferle kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin Cuadrado ısrarı sürüyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertliler, Juventuslu Cuadrado'ya olan ilgisini sürdürüyor. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Kolombiyalı kanat oyuncusuna 2 yıllık teklif yapan Fenerbahçe'nin sözleşme şartlarında da iyileştirmeye gittiği ifade edildi. 35 yaşındaki Cuadrado'nun teklife olumsuz yanıt vermediği ancak kendisine yapılacak tüm teklifleri dinlemek istediği belirtildi.

LAZIO DA İLGİLENİYOR

Asıl hedefi La Liga'ya gitmek olan Cuadrado'ya ayrıca Lazio'nun da ciddi şekilde talip olduğu biliniyor. Sağ kanatta forma giyen Cuadrado, 2015'te Juventus'a transfer oldu. İtalyan devi, 2 sene kiralık oynattığı Cuadrado'nun bonservisini 2017'de 20 milyon Euro karşılığında satın aldı. Tecrübeli oyuncu, Juventus'ta 314 maça çıkıp, 26 gol, 65 asist yaptı.

İSMAİL KARTAL BİTTİ

Fenerbahçe'nin, "camianın evladı" olarak görülen İsmail Kartal'ı takımın başına teknik direktör olarak getirdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertli kulübün "Yuvana hoş geldin" diyerek Kartal'ı kısa süre içerisinde açıklayacağı belirtildi. Hac ibadeti için Suudi Arabistan'da bulunan ve dönüş tarihi normalde 4 Temmuz olan Kartal'ın daha erken gelmesi için kulüp gerekli prosedür işlemlerini tamamlamak adına çalışmalara başladı. İsmail Kartal'ın hac ibadeti için vekaletini birine vererek İstanbul'a dönmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor. İsmail Kartal'ın yeniden göreve gelmesi konusunda Ali Koç'a sürekli olarak fikirlerini ileten yöneticiler Ahmet Ketenci ve Selahattin Baki, sezon başı kampı dahil olmak üzere tüm sezonu takımla birlikte geçirecek. Sportif direktör Mario Branco da Samandıra'da sürekli mesai yapacak, transferleri bu isimler belirleyecek.

MALİ GENEL KURUL İÇİN İPTAL DAVASI

Fenerbahçe'de 17 Haziran'da gerçekleştirilen Olağan Mali Genel Kurul'un yankıları sürüyor. Kongrede Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri 2022 faaliyetlerinden dolayı ibra edilmişti. Büyük tartışmaların yaşandığı kurulla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Olağan Mali Genel Kurul'un hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptali için dava açıldı.