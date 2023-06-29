Sevilla öne geçti

Haftalardır transfer gündeminin ilk sırasında yer alan F.Bahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Dünya devlerinin listesinde olan başarılı oyuncunun transferi için İspanyol ekibi Sevilla'nın öne geçtiği iddiaları gündemin ilk sırasına yerleşti. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Benfica, Barcelona ve Real Madrid'in de yakından ilgilendiği genç yıldızı Sevilla'nın ikna ettiği belirtildi. Sevilla'nın Arda Güler'in 17.5 milyon euroluk serbest kalma bedelinin dışında futbolcuya da ödeyeceği ücretle birlikte maddi olarak güçlük yaşama ihtimali bulunuyor. İspanyol ekibinin bu nedenle Bono, Ocampos ve Acuna gibi isimlerin satışına izin verilebileceği iddiaları orta atıldı. Arda Güler ve Fenerbahçe cephesinden bu iddiaların ardından nasıl bir cevap geleceği merak edilirken 1 hafta içerisinde futbolcunun geleceğinin netleşmesi bekleniyor. İspanya'nın en yüksek tirajlı spor gazetelerinden AS, 18 yaşındaki yıldıza kapağında yer verdi. AS'ın manşetinde "Güler çılgınlığı" başlığı dikkat çekti. 18 yaşındaki on numaranın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

FENERBAHÇE KARTAL'I AÇIKLADI

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal hocamız ile 2023- 2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır. İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor" ifadeleri yer aldı. Öte yandan Kartal'ın yardımcılarının Egemen Korkmaz ile Selçuk Şahin olacağı öğrenildi.

MERT MÜLDÜR İLE SÖZ KESİLDİ

Fenerbahçe, Sassuolo forması giyen milli futbolcu Mert Müldür için harekete geçti. Sarı-lacivertliler 24 yaşındaki futbolcunun transferi için resmi temaslara başladı.Mert Müldür'ün İtalyan ekibiyle sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Fenerbahçe, Sassuolo ile yapacağı görüşmelerde Mert'in bu sözleşme durumundan faydalanmak istiyor. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibine 2 milyon Euro teklif etti.