Umut Nayir tamam gibi

Fenerbahçe, geçen sezon Hangikredi Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giyen Umut Nayir ile görüşmelerde sona geldi. Kulübü Eyüpspor ile anlaşan sarı-lacivertliler, milli futbolcu ile detayları görüşüyor. Geçen sezon performansıyla dikkat çeken Umut Nayir, 17 gol kaydederek ligin en fazla gol atan yerli oyuncusu oldu. Milli futbolcu, son olarak Galler karşısında kilidi açan golü kaydederek Ay-yıldızlıların 3 puan ulaşmasında önemli rol oynadı. 30 yaşındaki oyuncu, daha önce Beşiktaş forması da giydi. Siyah-beyazlılarda 30 maça çıkan Umut, 6 kez rakip ağları havalandırdı. Eyüpspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Umut Nayir'in, sarı-lacivertlilerden gelen teklifi kabul etmesi bekleniyor.

3 TEMMUZ İÇİN PANEL DÜZENLENDİ

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, Sözde Şike Davası'nın 12'nci yılında "3 Temmuz'un Dünü, Bugünü, Yarını" başlıklı panel düzenledi. Geceye katılan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, FETÖ ile mücadeleleri hakkında açıklama yaptı. Aziz Yıldırım konuşmasında "Fenerbahçe'nin üzerine oynanan oyun şike davası değil. Direnişin ateşini yakan Fenerbahçe'nin ta kendisidir, ben değilim. O ateşi sizlerle beraber yaktık" diye konuştu. Panele Yıldırım dışında Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay, yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Cemil Turan, Tamer Yelkovan, Yasemin Merçil, Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Ali Yıldırım, Cenk Başak, Fenerbahçe eski teknik direktörü Aykut Kocaman ve çok sayıda davetli katıldı.