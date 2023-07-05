Arda’nın tercihi Madrid

Türk futbolunun yeni dönem yıldızlarının başında gelen Fenerbahçeli Arda Güler'in transferi, dünya gündeminine otururken, genç yıldız hangi takıma gideceğine karar verdi. Tüm Avrupa devleri oyununcunun peşinde koşarken, en ciddi ekipler Barcelona ve Real Madrid olarak dikkat çekiyordu. Hatta Katalan devi oyuncuyu ikna edebilmek için Deco'yu İstanbul'a yollamıştı. Fenerbahçe de bir sezon kiralık olarak takımda kalması açısından Barça'nın teklifini kabul etmişti. Ancak İspanya basının iddiasına göre Arda, Barcelona'yı red ederek başkent ekibi Real Madrid'in teklifini kabul etti.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Gündeme bomba gibi düşen habere göre hayalindeki takım olan Real Madrid'i seçen genç yetenek önümüzdeki günlerde İspanya'ya giderek resmi imzayı atacak. Fenerbahçe'nin bu transferden serbest kalma maddesi olan 17.5 milyon Euro'dan daha fazla gelir elde edeceği ve sonraki satıştan da pay alacağı öne sürüldü. Genç futbolcunun resmi imzanın ardından Real Madrid'in kampına katılacağı öğrenildi.

KAMP SONRASI BELLİ OLACAK

İspanyol basının Real Madrid'i seçtiğini iddia ettiği Arda Güler'in sezonu hangi takımda geçireceği de merak konusu oldu. Fenerbahçe başta olmak üzere özellikle İspanyol kulüpleri genç yıldızı 1 sezon kiralık olarak oynatmak için transferin sonlanmasını bekliyor. Arda'nın Madrid ile kampa gideceği ve kiralanıp kiralanmama konusundaki son kararı Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancoletti'nin vereceği belirtildi.

YENİ SPORTİF DİREKTÖR MARİO BRANCO OLDU

Fenerbahçe Kulübü, sportif direktörlük görevine Mario Branco'unn getirildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "19 yıllık kariyeri boyunca birçok ülkede farklı kulüplerde görev yapan, futbola dair tüm süreçlerin içerisinde yer alarak önemli başarıların parçası olan Branco; futbol dünyasında güçlü ilişkilere sahip. Kariyeri boyunca çalıştığı kulüplere değer katan, 6 dil bilen deneyimli spor adamı; aynı zamanda Profesyonel Spor Yönetimi diplomasına ve UEFA B Lisansına sahip" ifadeleri kullanıldı. Branco'nun yardımcılığına ise Okan Özkan atandı.