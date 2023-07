İspanya’da Arda rüzgarı

Fenerbahçe gösterdiği başarılı performans ile Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, dün özel uçakla İspanya'ya giderek sağlık kontrolden geçti ve yeni kulübü ile 6 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe kulübü de suskunluğunu bozdu ve Arda Güler'in Real Madrid'e transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Futbolcunun 20 artı 10 milyon Euro karşılığında Madrid'e gittiği, kulübün Arda'nın bir sonraki transferinden yüzde 20 pay alacağı duyuruldu.

F.BAHÇE'YE VEDA ETTİ

Milli futbolcu, Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez'in de katılımıyla bugün saat 13.00'te Madrid'in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri adlı tesislerinde basına tanıtılacak. Başarılı oyuncu dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe'ye veda zamanı.. Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım. Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu. Bugün olduğum kişi olmama yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçem her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

YİNE GÜNDEM OLDU

İspanyol gazeteleri, Arda Güler'in transferini yine manşetlere taşıdı ve Real Madrid'in genç oyuncuyu Barcelona'nın elinden aldığı yazıldı. Bu haber sonrası Barcelona taraftarları yönetimlerine öfkeli bir şekilde eleştiri yağdırdı. Arda'nın tercihiyle ilgili ise "Arda'nın Barcelona yerine Madrid'i seçmesine bayıldılar" yorumları yapıldı.

3 BÖLGEYE TRANSFER

F.Bahçe, transferde harekete geçti. Yıldızları yakın takibe aldı. F.Bahçe Kulübü Arda'nın satışından gelecek para ile üç bölgesine takviye yapacak. Udinese'den Rodrigo Becao'yu sağ stopere düşünen İsmail Kartal Sassuolo'dan Mert Müldür'e de hem sağ bek hem sağ stoper için joker futbolcu olarak bakıyor. Ofansif orta sahaya ihtiyacı olan Kanarya'da sözleşmesi biten Daichi Kamada da gündeme geldi. Japon futbolcuya Avrupa liglerinden birçok talip var.

ZAHA TRANSFERİ BİTMEK ÜZERE

Fenerbahçe, geçen sezonu E.Frankurt'ta geçiren oyuncu için 3 milyon Euro maaşı gözden çıkaracak. 26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 47 maçta 16 gol, 7 asistlik katkı sağlamayı başardı. Fenerbahçe, Zaha transferini artık tamamlamak istiyor. Hücuma nokta atış olarak görülen Zaha'nın Avrupa'da aldığı en iyi teklif hala Fenerbahçe'den. Sarı-lacivertliler, sağ kanat için de çalışmalarını sürdürüyor. B ve C planı olarak hücuma transferde ise Nicolas Pepe ve Jonathan Bamba masada ki isimler olarak yer alıyor.

FERDİ DE İNTER'E

Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sonrası Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu da yuvadan uçabilir. 23 yaşındaki futbolcu için Inter'in devreye girdiği iddia edildi. Real Madrid'in Arda Güler'i transfer etmesi sonrası Inter de Ferdi Kadıoğlu için harekete geçti. Ajax, Newcastle ve Napoli adı anılan Ferdi Kadıoğlu için sürpriz bir şekilde Inter devreye girdi.

HAKAN DA OYNUYOR

Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalyan devinin, 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 48 resmi maça çıktı. Genç yıldız bu karşılaşmalarda takımına 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.