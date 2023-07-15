Becao geliyor

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve bu doğrultuda şimdiden Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Alexander Djiku gibi yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe'nin, stoper hattına bir isim daha transfer etmek üzere olduğu iddia edildi.

10 MİLYON EURO ÖDENECEK

Avrupa'nın büyük liglerinde futbolcu avına çıkan sarı-lacivertli kurmayların, Djiku'nun partnerini İtalya'da bulduğu öğrenildi. İtalya basını, Fenerbahçe'nin bir süredir Udinese'nin defans oyuncusu Becao ile ilgilendiğini yazmıştı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe yönetimi Brezilyalı yıldız futbolcu ile görüşmelerinde mutlu sona yaklaştı. Bir başka İtalyan devi Atalanta ile yarışa giren sarı-lacivertlilerin, Brezilyalı stoperin transferi için kulübü Udinese'ye 10 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi. Geçtiğimiz sezonu çizme ekibi Udinese'de geçiren Rodrigo Becao burada çıktığı 28 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

FERDİ YUVADAN UÇUYOR

Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen 23 yaşındaki futbolcu, Avrupa devlerinin radarına girdi. Napoli ve Everton'ın ardından şimdi de Inter, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Milano ekibi, 23 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

20 MİLYON EURO İSTEDİ

Inter'in Ferdi için belirlediği bonservis bedeli ise 17.5 milyon Euro. Çizme medyası, Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro istediğini ancak transferin önümüzdeki günlerde olumlu yönde sonuçlanabileceğini iddia etti.

DEFANSTA İSTİKRAR ABİDESİ

Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, istikrarlı performansıyla Udinese'de takımın vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Ülkesinde Bahia'da A Takım'a yükseldikten sonra CSKA Moskova'nın transfer ettiği Becao, burada 1 sezon geçirdikten sonra Udinese'ye gitti. Brezilyalı defans oyuncusu, 4 yıldır İtalyan ekibinin defansında kendine yer bulmayı başardı.