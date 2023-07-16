Navas’ta sona doğru

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, kaleci transferinde bombayı patlatmak üzere. Sarı-lacivertliler, PSG'de ayrılma hazırlığı yapan dünyaca ünlü kaleci Keylor Navas ile ilk teması kurdu. Kurmaylar, gösterdiği performansla taraftarın tepkisini çeken ve Avrupa'dan teklifler alan Altay Bayındır'ın yerini Navas ile doldurmaya hazırlanıyor. Gündeminde Manchester United'dan ayrılan De

Gea'da bulunuyordu. Ancak Arabistan'dan teklifler alan İspanyol eldivenin çok yüksek maaş beklentisinin olduğu ve bu yüzden transferinden vazgeçildiği öğrenildi.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

Bunun üzerine Navas'a yönelen sarı-lacivertliler, geçen sezon Nottingham Forest'te kiralık oynayan oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Sürekli forma giyebileceği ve iddialı bir takıma gitmek isteyen 36 yaşındaki kalecinin de Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Bu arada Kanarya'nın Navas'ta sıkıntı çıkması durumunda Hırvat eldiven Dominik Livakovic'e yöneleceği öğrenildi. Dinamo Zagreb'den ayrılması beklenen yıldız eldivene Sipanyol ekiplerinden Villarreal'inde talip olduğu belirtildi. Kanarya'nın önümüzdeki günlerde kaleci sorununu da çözüme kavuşturması bekleniyor.

KANARYA'DAN TADİC HAMLESİ

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın kadrosuna dahil etmek için harekete geçtiği Dusan Tadic için devrede. Ajax'tan ayrılan 34 yaşındaki Sırp futbolcu, serbest statüde bulunuyor. Adı sık sık Beşiktaş ile anılan Tadic'i renklerine bağlamak için Fenerbahçe kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, futbolcu için teklif yapmaya hazırlanıyor. Tadic'e Beşiktaş 2+1 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon euro maaş teklifinde bulundu. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibinden önce transferi bitirmek için elini hızlı tutmaya çalışıyor. Tadic, kariyeri boyunca Vojvodina, Groningen, Twente, Southampton ve Ajax formaları giydi. Sırp futbolcu, kulüp kariyerinde 660 resmi maça çıkarken 202 gol attı ve 232 asist yaptı.

BECAO İSTANBUL'A GELİYOR

Transfer çalışmalarında hız kesmeyen Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun transferini bitirdi. Sarı lacivertli kulüp, Udinese'nin Brezilyalı stoperini kadroya katma konusunda hem futbolcuyla hem de İtalyan takımıyla anlaştı. Yıldız futbolcu, bugün İstanbul'a gelecek. İsmail Kartal'da Neftçi Bakü ile oynadıkları hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada transferi doğruladı. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki stoperin bonservis bedeli için 9 milyon Euro'ya Udinese ile anlaştığı, Rodrigo Becao ile de yıllığı 1.8 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalanacağı ileri sürülüyor.