Kanarya beklemede

Transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe'de takıma katılan son isim Brezilyalı stoper Rodrigo Becao oldu. Sarılacivertlilerin İtalyan ekibi Udinese'den transfer ettiği 27 yaşındaki yıldız, önceki gün İstanbul'a geldi. Kanarya, bu transferi de bitirdikten sonra teklif yaptığı diğer isimler için beklemeye geçecek.

1 HAFTA SÜRE VERİLDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dünyaca ünlü sanatçı Dario Moreno'nun İzmir'deki Tarihi Asansör'ün sokağında yer alan evinin restore edildikten sonra Fenerbahçeliler Derneği Kültür Merkezi olarak kullanılması için yapılan açılışa katıldı. Burada transfer gündemini değerlendiren Koç, "Büyük beklentiler yaratılıyor. Bu beklentiler karşılanmadığında 'yapamadılar' oluyor. Taraftarın uyanık olması lazım. Hiçbir transfer döneminde bu kadar nokta atışları yapmamıştık. Becao transferinden sonra bir frene basacağız. Bu sene tahminim 45-50 milyon Euro arasında satış yaparız, bunu doğru kullanmamız gerekiyor" dedi. Sarı-lacivertlilerin, süre isteyen Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Wilfred Zaha ve Hırvat kaleci Dominik Livakovic transferleri için durum değerlendirmesi yapacağı ve önümüzdeki haftaya kadar bekleyeceği öğrenildi.

BECAO RESMEN F.BAHÇE'DE

FENERBAHÇE yeni transferi Rodrigo Becao'yu KAP'a bildirdi. KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Rodrigo Nascimento França (Becao)'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Udinese Calcio kulübüne toplam transfer bedeli olan 8.312.500 Euro 3 sene içerisinde 5 eşit taksitle ödenecektir" denildi. 5 yıllık sözleşmeye imza atan başarılı defans oyuncusu ise "Çok mutluyum. Burası çok büyük, devasa bir kulüp. Lig, Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde mücadele edeceğiz, mümkün olduğunca fazla kupa kazanmak istiyorum" dedi.

SARI-LACİVERTLİLER BARTUĞ'A ALDI

Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da forma giyen 20 yaşındaki Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı, genç orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmzaların atılmasının ardından duygularını ifade eden Bartuğ Elmaz, "Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini öğrenince hiç düşünmedim. 'Tamam' dedim. F.Bahçe sizi istiyorsa 2. kez düşünmezsiniz. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, bunun sözünü veriyorum" dedi. G.Saray altyapısında yetişen ve beğendiği paylaşım sonrası takımdan ayrılan Bartuğ, geçen sezon Marsilya'ya transfer olmuştu.

ATTİLA SZALAİ'YE İZİN VERİLDİ

Fenerbahçe, Alman ekiplerinin transfer gündeminde yer alan 25 yaşındaki savunma oyuncusu Attila Szalai'ye görüşme yapması için izin verdi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılandırması sürdürülen Futbol A Takımımızdaki Attila Szalai'ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Macar stoper için Hoffenheim ve Union Berlin'in sarı-lacivertlilere bonuslarla birlikte 13-14 milyon Euro'luk teklifleri bulunuyor. 2021 yılında F.Bahçe'ye transfer olan Szalai, 117 maçta forma giydi. 25 yaşındaki savunmacı 7 gol ve 4 asist kaydetti.