Fener’den Almanya çıkarması

Transfer dönemi başladığından bu yana Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku, Ryan Kent, Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, transferde durmuyor. Süper Lig'de gelecek sezonki tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen sarı-lacivertliler, Avrupa'da ses getirecek iki Türk yıldızı kadrosuna katacak. Orta sahaya yerli kontenjanını genişletmek için takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, Borussia Dortmund'dan Emre Can ve Salih Özcan'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Kanarya Galatasaray'ın da gündeminde yer alan iki futbolcu ile ilk görüşmeyi gerçekleştirirken, Emre Can'ın Türkiye'ye sıcak bakmadığı belirtildi. Kurmaylar, Dortmund ile anlaşılması halinde 29 yaşındaki oyuncuyu ikna çalışmalarına başlayacak.

TÜRK KONTENJANI İÇİN ÖNEMLİ

Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki ön libero Salih Özcan'ın menajeriyle de ilk teması kurdu. Başkan Ali Koç'un bizzat devrede olduğu transfer için teknik direktör İsmail Kartal'ın da bir hayli istekli olduğu belirtildi. Kaleyi de yabancı bir isme emanet etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de Türk Milli Takımını seçen Salih'in transferi kritik bir öneme sahip. Fenerbahçe 6 milyon Euro bonservis teklif ederken, Dortmund ekibi geçen sezon 5 milyon Euro'ya kadrosuna katığı Salih'in ayrılığına sıcak bakıyor.

BU KEZ ANTON İÇİN KAPIŞIYORLAR

Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez Bundesliga'da Stuttgart forması giyen Waldemar Anton için karşı karşıya geldi. Özbekistan doğumlu Alman futbolcu için F.Bahçe ve G.Saray'ın devrede olduğu ve oyuncuyu transfer etmek istedikleri ileri sürüldü. La Liga ekiplerinden Villarreal'in de başarılı oyuncuyu renklerine bağlamak istediği gelen bilgiler arasında. 1.89 boyundaki stoper geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla 40 maçta sahaya çıkarken 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki savunmacı Alman Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giydi. Özbek oyuncu TFF'nin getirdiği yeni kural sonrası mavi kartla yerli statüsünde oynayabiliyor.