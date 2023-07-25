Traore bombası

Süper Lig'de uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli yönetim, uzun süredir cevap beklediği Zaha'nın Galatasaray ile anlaşması sonrası taraftarlardan tepki gördü. Bu ismi gölgede bırakacak büyük bir transfer için harekete geçen Kanarya'nın, son olarak Wolverhampton'da forma giyen Adama Traore'yi transfer etmek istediği öğrenildi.

İSPANYOLLAR YAZDI

İspanyol Sport gazetesinin haberine göre teknik direktör İsmail Kartal, yönetime Adama Traore'yi istediğini iletti. İngiltere Premiler Lig ekiplerinden Wolverhampton'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan İspanyol kanat oyuncusu için, Fenerbahçe'nin görüşmelere başlayacağı kaydedildi. Haberde, güçlü fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki futbolcunun beklenilen çıkışı bir türlü yapamadığı aktarıldı. Kariyerinde Barcelona forması da giyen Traore, geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla çıktığı 40 maçta 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

LİVAKOVİC'TE RAKİP ÇIKTI

Fenerbahçe'nin kaleye düşündüğü Dominik Livakovic transferi zora girdi. Dinamo Zagreb'in Şampiyonlar Ligi sınavını bekleyen Hırvat eldivene Suudi Arabistan'dan da teklif geldi. Livakovic'in Fenerbahçe'nin de aralarında olduğu transfer görüşmesi yaptığı takımlara süre istediğini aktardığı kaydedildi. Kanarya, Hırvat eldiveni transfer ederse, Altay Bayındır ile yolları ayırmayı düşünüyor.