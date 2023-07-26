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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Avrupa maçlarına iyi başladı! Rakibi Zimbru'yu 5-0'lık skorla ile geçti

Fenerbahçe Avrupa maçlarına iyi başladı! Rakibi Zimbru'yu 5-0'lık skorla ile geçti

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Zimbru'yu konuk etti. Sarı-lacivertliler maçın genelinde iyi bir performans sergileyerek maçı 5-0 kazandı.

AA
Fenerbahçe Avrupa maçlarına iyi başladı! Rakibi Zimbru’yu 5-0’lık skorla ile geçti

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 yenerek teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya, sıcak havaya rağmen baskılı başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun şık vuruşuyla 1-0 öne geçti. Maçın 13. dakikasında yeni transfer Ryan Kent'in golüyle farkı 2'ye çıkaran sarı-lacivertli takım, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, bir başka yeni transfer Edin Dzeko'nun golüyle 3-0 öne geçti. Mücadelenin 63. dakikasında bu sezon kadroya dahil edilen Sebastian Szymanski ile 4-0'lık üstünlük yakalayan Fenerbahçe, 88. dakikada King'in golüyle sahadan 5-0 galip ayrıldı ve tur için avantaj sağladı.

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