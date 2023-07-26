Fener’den Cengiz’e teklif

Üst üste yıldızlara imza attırdıktan sonra ezeli rakibi Galatasaray'dan Wilfried Zaha konusunda çalım yiyen Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder için resmi temaslara başladı. 26 yaşındaki Cengiz Ünder'in oyunda çok yönlü biri olması büyük avantaj olarak görülüyor. Futbolcu sağ kanat olmasının yanı sıra sol kanat ve on numara olarak da görev alabiliyor.Teknik direktör İsmail Kartal'ın futbolcunun bu çok yönlülüğünden faydalanmak istediği gelen bilgiler arasında. 26 yaşındaki Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 5 gol 6 asist kaydetti. 14 Temmuz 1997'de Balıkesir'de dünyaya gelen 1.73 boyundaki milli futbolcu, sağ kanatta görev yapıyor.

ÇOK İYİ BİR SEZON GEÇİRDİ

Milli Takım'da 49 maçta süre alan Cengiz, 16 gol kaydetti. Premier Lig ekibi Leicester City'deki kötü döneminden sonra Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya transfer olan Cengiz, geçtiğimiz sezon teknik direktör Igor Tudor'un gözdelerinden biri olmayı başardı ve 46 maçta 5 gol atarken 6 da asist yaptı.

KANARYA SEZONU AVRUPA'DA AÇIYOR

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçında Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Moldova ekibi Zimbru Chisinau'yu konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.00'de başlayacak. Bu turun rövanşı 1 Ağustos'ta oynanacak. Avrupa'da 254 maçta 95 galibiyet, 55 beraberlik ve 104 yenilgi alan F.Bahçe 326 gol atarken 367 gol yedi. Kanarya'da yeni transferler Djiku, Szymanski, Kent, Tadic ve Dzeko da İsmail Kartal'ın süre vermesi halinde ilk kez resmi maçta forma giyecek.