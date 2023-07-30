Koç’tan Yıldırım’a hodri meydan

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda eski başkanlardan Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelik yaptığı açıklamalara sert sözlerle yanıt verdi. Koç, "Eski başkanımız zaman zaman söylemleri ile ya da yancılarının söylemleri ile camiaya ayar vermeye çalışıyor. Yıldırım, yanındaki yancıları ile birlikte küçük bir hayal dünyasının içinde yaşıyor. İnanın bütün aklıselim Fenerbahçeliler, sizin Fenerbahçe'nin iyiliği, başarısı olmadığını gayet açık şekilde biliyor. Siz kamuoyu önünde karşıma çıkma cesaretini gösterirseniz, her söyleminize tek tek yanıt verebilirim. Başkan siz hayatımda karşılaştığım en cesur görünümlü ancak hiç de cesur olmayan bir lidersiniz. Biraz iyi kalpli olsaydınız, iyi niyetli olsaydınız gelip kongre üyelerimizin önünde yapardınız" diye konuştu.

"YILDIZSIZ FORMALARLA ÇIKACAĞIZ"

Koç, yıldızlı forma tartışmalarıyla ilgili de, "5 yıldızlı formalarla maça çıkacağımızı ifade etmiştik. Bu kararı almaktaki en önemli sebebimiz, TFF'ye yapılan başvurumuz üzerinden çok ama çok uzun zaman geçmesine rağmen hiçbir somut adım atılmamasıydı. Komisyon kurulması kararı aldılar. Biz Türkiye Kupası seremonisine de 5 yıldızlı formalarla çıktık ve bu kararımızı gösterdik. Biz ihtar, puan silme ve ligden düşmeye kadar giden süreci göze alarak bu yaklaşımı sergiledik. Ancak geldiğimiz noktada TFF'nin yaklaşımını son derece doğru buluyor ve saygı göstererek ve TFF'nin daha fazla baskı altına alınmaması için bundan sonra yıldızsız formamızla oynayacağız" dedi.