F.Bahçe gaza bastı

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, transferde tekrar atağa kalktı. Şu ana kadar Tadic, Dzeko, Becao, Szymanski, Umut Nayir, Dijiku ve Kent gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katan sarı-lacivertliler Sassuolo'da forma giyen 24 yaşındaki milli sağ bek Mert Müldür'ü de kadrosuna katarken, sözleşmesi sona eren Miha Zajc ile 3 yıllık yeni kontrat imzaladı. Kanarya, prensipte anlaştığı Mert Müldür ve Miha Zajc'ı, transferlerini tamamlamak üzere İstanbul'a davet etti. Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılandırmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüz ayrıca Milli Futbolcu Mert Müldür'ün kalıcı transferi konusunda İtalya'nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile de prensip anlaşmasına varmıştır. İki futbolcu transferlerini tamamlamak üzere İstanbul'a davet edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

BONSERVİSİ 3.5 MİLYON EURO

2019 yılında futbola başladığı Rapid Wien'den Sassuolo'ya 4.7 milyon Euro'ya transfer olan Mert Müldür'ün Fenerbahçe'ye transfer bedeli de ortaya çıktı. Sarılacivertliler, Mert'in transferi için Sassuolo ile 3.5 milyon Euro karşılığında anlaştı.

SARI-LACİVERTLİLER TUR İÇİN ÇOK RAHAT

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında evinde Zimbru'yu 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, bugün rövanş maçına çıkıyor. Zimbru Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmada İrlandalı hakem Rob Harvey düdük çalacak. F.Bahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede takıma yeni katılan Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra Gustavo Henrique, Rossi, Willian Arao, Joao Pedro, Lincoln, Emre Demir, Nazım Sangare ve sakat Emre Mor görev alamayacak. F.Bahçe, Avrupa kupalarındaki 256. mücadelesine çıkacak. 255 mücadelede 104 mağlubiyet ve 55 beraberlik yaşayan F.Bahçe, rakip fileleri 331 kez havalandırırken kalesinde ise 367 gol gördü.

FENER'İN BARROW AŞKI

Fenerbahçe daha önce de kadrosuna katmak istediği kanat oyuncusu Musa Barrow için yeniden harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Gambiyalı yıldızın kulübü Bologna'ya teklifini sundu. Fransız basınına göre Kanarya, Gambiyalı futbolcu için İtalyan ekibine 7 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Bologna'nın ise Fenerbahçe'nin yaptığı teklife henüz yanıt vermediği belirtildi. Musa Barrow, geçen sezon forma giydiği 35 maçta 3 gol, 8 asistle oynadı.