Cengiz Ünder tamam gibi

UEFA Konferans Ligi'nde rahat bir şekilde tur atlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler, milli yıldız Cengiz Ünder transferini de bitirmek üzere. Fransız basınından L'Equipe, Marsilya kulüp kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder transferini bitirdiğini ve konuyla ilgili resmi açıklamanın an meselesi olduğunu öne sürdü. Ancak Fransa'dan gelen iddialara bakılacak olursa bu transferde hala sorunlar var.

ÖDEME PLANI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Le 10 Sports'un haberine göre Marsilya, kasaya para da getirmek zorunda. Bu transfer piyasasında ayrılıklar bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye satışının sonuçlandığı açıklandı. Ancak henüz hiçbir şey resmi değil ve bunun iyi bir nedeni var. Bartuğ Elmaz'ın satışı Fransız ekibine 1 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir kazanç sağlarken, gözler artık Cengiz Ünder'in üzerinde. Türk oyuncu İstanbul'da bekleniyor ama henüz tüm ışıklar yeşile dönmedi. Geçtiğimiz günlerde iki kulübün 12 milyon Euro'luk bir transfer için anlaştıkları açıklandı. Ancak halledilmesi gereken bir detay daha var. L'Equipe, Cengiz dosyasının sorununu açıkladı. İki kulüp transfer için ödeme koşulları konusunda henüz anlaşamadı. Kısa sürede bu sorunun çözülüp Ünder'in imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

ALTINORDU ÇIKIŞLI

Kariyerine İzmir'de başlayan Cengiz Ünder, Altınordu'da kendini gösterdi. 2 sezon formasını giydiği İzmir ekibinde parlayan genç futbolcu, 1 sezon Başakşehir'de oynadıktan sonra Roma'ya transfer oldu. 3 yıl İtalya'da kaldıktan sonra Leicester'a kiralanan Cengiz, son 2 sezonu ise Marsilya'da geçirmişti.

FENERBAHÇE'DEN ÇİFTE İMZA

Gelecek sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, iki ismi daha resmen kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekip, transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği milli futbolcu Mert Müldür ile 4 yıllık ve Miha Zajc ile de 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada iki futbolcuya da sarı-lacivertli forma altında başarılar dilendi. İstanbul temsilcisi, Mert için İtalya ekibine 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Serie A ve Süper Lig'den birçok teklif alan Zajc ise teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarları sonrası diğer teklifleri geri çevirdi ve üç yıllık imzayı attı.

ROSSİ CREW'DE

Fenerbahçe, Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi'nin transferi için Columbus Crew Kulübü ile anlaştığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Rossi'nin ABD ekiplerinden Columbus Crew SC'ye transfer olduğu belitildi. İstanbul temsilcisi bu transferin karşılığında ABD ekibinden 5 milyon 630 bin dolar bonservis bedeli ve 1 milyon dolar bonus alacağını açıkladı. Ayrıca Crew sonraki satıştan F.Bahçe'ye yüzde 15'lik pay verecek.