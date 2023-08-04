Rade Krunic pazarlığı

Orta sahaya bir yıldız transferi daha yapmayı planlayan Fenerbahçe, Boşnak orta saha oyuncusu Rade Krunic transferinde ısrarını sürdürüyor. Alınan bilgiye göre, sarı-lacivertliler 29 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya vardı. Krunic transferinde oldukça istekli olan Fenerbahçe, Milan ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. F.Bahçe yönetimi, tecrübeli futbolcu ve temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Kanarya'nın Krunic'e oldukça iyi bir teklif sunduğu, Boşnak orta saha oyuncusunun da sarı-lacivertli takımda oynamaya sıcak baktığı belirtildi. Krunic sürekli forma giyecek olması ve milli takımdan arkadaşı Edin Dzeko faktörü nedeniyle sarı-lacivertli kulüpte oynamaya sıcak bakıyor. Boşnak orta saha oyuncusunun Milan yönetimine de Fenerbahçe'ye gitmek istediğini ilettiği kaydedildi.

MİLAN YENİ ARAYIŞA GİRDİ

Krunic, Milan'ın satış listesinde yer almıyor ancak İtalyan kulübünün reddedilmesi güç bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacağı belirtildi. Orta sahaya transfer için de arayışlara başlayan İtalyan ekibi, Boşnak yıldız için 15 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Fenerbahçe ise 10 milyon Euro'nun altında bir bedelle transferi bitirmeyi hedefliyor. İki kulüp arasında pazarlıklar sürüyor. Bu arada, Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko'nun da devreye girerek vatandaşı Krunic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Dzeko Fenerbahçe hakkında bilgiler verirken, Krunic'in de vatandaşı nedeniyle sarı-lacivertli kulübün teklifine 'evet' dediği belirtildi.

TOKO EKAMBİ HABER BEKLİYOR

Hücum hattına bir transfer daha yapmayı planlayan Fenerbahçe, Fransa'dan Karl Toko Ekambi transferini de bitirme aşamasına geldi. Sarı-lacivertli kulüple adı anılan Toko Ekambi'de dün yeni bir gelişme daha yaşandı. 30 yaşındaki Kamerunlu kanat oyuncusu, Lyon'un İsviçre'de yapılacak kamp kadrosuna alınmadı. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile ön anlaşma yaptığı ve İstanbul'a gelmek için haber beklediği öğrenildi. 2020-21 sezonunun başında 11.5 milyon Euro'ya Villarreal'den Lyon'a transfer olan Ekambi, geçen sezonun ikinci yarısını Rennes'de kiralık geçirmişti.