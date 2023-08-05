Yeni Arda Güler Hull City’e gidiyor

CHAMPİONSHİP ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin genç yıldızına kancayı taktı. Sarı-lacivertlilerin altyapısından çıkan genç futbolcularından Bora Aydınlık, Hull City'e kiralık olarak transfer olmak üzere. Fenerbahçe yönetimi, altyapısından yetişen Bora Aydınlık'ın gelişmesi için İngiliz kulübünün teklifini kabul etti. Oyuncunun satın alma opsiyonu da masada olmasına karşın sarı-lacivertli yönetim bunu kabul etmedi. Acun Ilıcalı, Fenerbahçe yönetiminin bilgisi dahilinde Bora Aydınlık ve babası Arkın Aydınlık ile İstanbul Levent'teki ofisinde bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonunda taraflar arasında anlaşma sağladı. Fenerbahçe ile 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bora Aydınlık, teknik direktör İsmail Kartal tarafından bu sezon başında A takımın gerçekleştirdiği hazırlık kampında götürülmüştü.