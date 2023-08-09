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Haberler Fenerbahçe Pepe derbisi

Pepe derbisi

Fenerbahçe, Beşiktaş’ın transfer etmek istediği Arsenalli yıldız kanat için devreye girdi. İki ezeli rakip Tadic’ten sonra ikinci kez karşı karşıya geldi.

Pepe derbisi

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde sona yaklaştığı Pepe için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öne sürüldü. Arsenal'den bonservisini alarak ayrılmak isteyen Pepe için siyah-beyazlıların 2.5 milyon Euro maaş önerdiği ve bu görüşmelerden olumlu yanıt çıktığı bilinirken, transfere ezeli rakip Fenerbahçe'nin de dahil olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin deneyimli futbolcunun menajeriyle görüşerek şartları sorduğu belirtilirken, Beşiktaş, oyuncu ve temsilcisinden verdiği sözü tutmasını bekliyor. Daha önce yıldız oyuncunun temsilcisinden söz alan Ali Koç'un, Tete ve Zaha'yı Galatasaray'a kaptırdıktan sonra kanat takviyesi için bu transferde oldukça ısrarcı olduğu kaydedildi.

FERDİ İÇİN DEVLER YARIŞTA

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızlarından Ferdi Kadıoğlu her geçen gün farklı bir Avrupa devinin radarına giriyor. Adı İnter ile anılan milli yıldız, son olarak Bayern Münih'in radarına girdi. Sağ bek konusunda sıkıntılar çeken Alman devi Ferdi'yi transfer etmekte ısrarcı. İki kulüp de Ferdi'yi 11 oyuncusu olarak düşünürken, 20 milyon Euro serbest kalma bedeli olan Ferdi için Fenerbahçe, Arda Güler'de yaptığı gibi sözleşmeye ekstra bonuslar koydurmayı hedefliyor.

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