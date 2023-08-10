Fener’in planı hazır

Fenerbahçe, orta sahaya takviye konusunda transfer çalışmalarına ara vermeden devam ederken yönetimin yol haritası da belli oldu. Kanarya'nın son olarak Arsenal'den Jorginho'nun menajeriyle temasta olduğu bilinirken oyuncuyla anlaşamaması durumunda B planını devreye sokacağı bildirildi. Sarı-lacivertli yönetim, Brezilya asıllı İtalyan oyuncunun alternatifi olarak ise Leicester City'nin Nijeryalı yıldızı Wilfred Ndidi'yi belirledi. Ndidi, Leicester City'nin Champhionship'te olmasından dolayı takımda kalmak istemeyen oyuncular arasında yer alıyor. Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden önlibero oyuncusu, geçen sezon çıktığı 30 karşılaşmada 1.855 dakika sahada kaldı.

CENGİZ ÜNDER ISRARI

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde yer alan Cengiz Ünder ile ilgili umudu da sürüyor. Sarı-lacivertli takımın başarılı oyuncu için 12 milyon Euro'ya kadar çıktığı ancak Fransız ekibi Marsilya'nın yıldız oyuncu için 15 milyon Euro talep ettiği gelen haberler arasında.

LİNCOLN KARARI

Konferans Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Maribor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, sakatlığı devam eden Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin dondurulduğunu belirtti. Kartal ayrıca "Willian Arao, Gustavo ve belki 1-2 oyuncuyla daha gelecek oyunculara bağlı olarak yollar ayrılabilir" dedi.